"Іскандер" та десятки дронів "прорвали" ППО: деталі нічної атаки росіян

Російські війська сьогодні вночі, 24 лютого, атакували Україну "Іскандером" та понад сотнею дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 24 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "Шахеди", - заявили у Повітряних силах.

Повідомляється, що атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 111 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих цілей ворога на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.