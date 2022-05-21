Искали георгиевские ленты. ГБР приходило к мэру Белгород-Днестровского

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) приходили к мэру Белгород-Днестровского Виталию Граждану на профилактическую беседу. У него также искали георгиевские ленты и красные флаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
По его словам, вчера утром к нему наведались сотрудники ГБР и полиция, но мэр принял правоохранителей в рабочем кабинете.
"Законом не предусмотрен обыск без санкции суда, поэтому я не позволил им без моего согласия войти в мою квартиру. В ходе беседы в рабочем кабинете я поинтересовался, что они собирались искать у меня в квартире, на что мне ответили, что их интересуют георгиевские ленточки, красные флаги и т.д.", - отметил Граждан.
После этого правоохранители осмотрели жилье мэра. Граждан подчеркивает, что не отстранен от управления городом. Как пишут местные СМИ, сотрудники ГБР приехали к нему, чтобы вручить повестку на допрос.
Отметим, Граждан победил на выборах мэра в 2020 году, будучи кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Напомним, ранее сообщалось, что замдиректора Чернобыльской атомной электростанции объявили подозрение в дезертирстве. После проверке ему также могут инкриминировать коллаборационизм.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.