Шукали георгіївські стрічки. ДБР приходило до мера Білгород-Дністровського

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) приходили до мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана на профілактичну бесіду. У нього також шукали георгіївські стрічки і червоні прапори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, вчора вранці до нього навідалися співробітники ДБР і поліція, але мер прийняв правоохоронців у робочому кабінеті.

"Законом не передбачений обшук без санкції суду, тому я не дозволив їм без моєї згоди увійти в мою квартиру. В ході бесіди в робочому кабінеті я поцікавився, що вони збиралися шукати у мене в квартирі, на що мені відповіли, що їх цікавлять георгіївські стрічки, червоні прапори і т.д.", - зазначив Граждан.

Після цього правоохоронці оглянули житло мера. Граждан підкреслює, що не відсторонений від управління містом. Як пишуть місцеві ЗМІ, співробітники ДБР приїхали до нього, щоб вручити повістку на допит.

Зазначимо, Граждан переміг на виборах мера в 2020 році, будучи кандидатом від "Опозиційної платформи - За життя".