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Исход войны близок. Боевые действия в Украине достигли критической стадии, - Sky News

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 17:28
Исход войны близок. Боевые действия в Украине достигли критической стадии, - Sky News Фото: боевые действия в Украине достигли критической стадии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США считают, что текущие битвы украинских и российских солдат решат исход всей войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил неназванный американский чиновник.

По его мнению, сейчас конфликт достиг критического этапа и текущие события существенно повлияют на общий ход войны.

"Я думаю, что все близится к тому, что та или иная сторона добьется успеха. Либо русские дойдут до Славянска и Краматорска, либо украинцы остановят их здесь. И если украинцы смогут удержать линию здесь против такого количества сил, это будет иметь значение", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее в США заявили о уверенности в том, что президент России Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, это ему не удастся.

Также мы писали, что штурм Северодонецка продолжается уже которые сутки подряд. Были новые обстрелы предприятий "Азот" и "Стеклопластик".

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