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Ищут третьи сутки. ГПСУ до сих пор не выяснила, где пропавший в Одессе офицер

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Одесса, Четверг 03 июня 2021 21:02
Ищут третьи сутки. ГПСУ до сих пор не выяснила, где пропавший в Одессе офицер Фото: Алексей Чертков, пропавший офицер ГПСУ (facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе третьи сутки ищут пропавшего офицера Государственной пограничной службы Алексея Черткова. Сейчас местонахождение начальника штаба Одесского отряда морской охраны неизвестно.

Об этом РБК-Украина рассказали в Региональном управлении Морской охраны ГПСУ.

Как отметили в пограничной службе, ситуация, которая сложилась с исчезновением офицера, является чрезвычайно нестандартной.

"Ситуация крайне нестандартная. Никакие версии в интересах следствия не разглашаются", - отметили в региональном управлении.

Напомним, 1 июня стало известно, что в Одессе пропал офицер ГПСУ Алексей Чертков. Пограничник вышел утром из дома, но на работу не явился. После этого его объявили в розыск.

Как писало РБК-Украина, к поискам Черткова привлекли подразделения ГПСУ, Службы безопасности Украины, а также полицию. Вчера правоохранители возбудили по факту исчезновения офицера уголовное дело.

Добавим, в начале мая в Одесской области во время несения службы погиб пограничник.

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