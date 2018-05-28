В штабе ООС рассказали подробности боя возле Павлополя

Украинские военные ликвидировали трех боевиков в бою с ДРГ противника

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 27 мая 2018 года, диверсионно-разведывательная группа противника вышла на наблюдательный пункт украинских войск, в результате чего завязался бой. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера около 19:00 на наблюдательный пункт одного из подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя вышла диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 12 человек.

"Во время боевого столкновения с превосходящими силами противника ему были нанесены потери - три оккупанта уничтожены и один ранен, захвачена одна единица стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после боя остается неизвестной судьба одного украинского военного.

Брифінг представника прес-центру Об'єднаних сил 28.05.2018 р. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Упродовж минулої доби, 27 травня, інтенсивність бойових дій зменшилася. Російско-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 22 рази, з них 4 рази застосовували важке озброєння. Наші війська давали адекватну відповідь противнику. На Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське. На Донецькому напрямку – поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар’їнки. Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю. Поточної доби, 28 травня, втрат немає. Мала загострення ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлополь, Водяне та Широкине. Вчора, близько 19 години, на спостережний пункт одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Павлополь вийшла диверсійно-розвідувальна група ворога чисельністю до 12 осіб. Під час бойового зіткнення з переважаючими силами противника, йому нанесено втрат - трьох окупантів знищено та одного поранено, захоплено одну одиницю стрілецької зброї. Водночас, на ранок 28 травня, доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил зі складу спостережного поста залишалася невідомою. За даними розвідки, минулої доби в районі проведення операції всього знищено трьох та поранено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил контрольована. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 15 тисяч осіб та майже 4 тисячі транспортних засобів. 17 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Вчора, в КПВВ «Майорське» представниками Державної прикордонної служби спільно з інспектором Державної фіскальної служби затримано чоловіка з документами окупаційних органів влади. Подальшу долю громадянина України, який в пішому порядку слідував з Горлівки в Бахмут, вирішить український суд. Перед учнями навчальних закладів гостинно відкрились двері військової частини Національної гвардії України зі складу Операції Об`єднаних сил. Дітей ознайомили із озброєнням та технічним оснащенням військовослужбовців, а відтак представлені засоби індивідуального захисту, бронежилети, різноманітна зброя викликали непідробний інтерес та захоплення у молоді. Кінологи показали дітлахам проходження службовими собаками смуги перешкод, процес затримання правопорушника та пошук вибухонебезпечних предметів. За вчорашній день військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено адресну гуманітарну допомогу тимчасово безпритульним в Храм Святого Георгія населеного пункту Комишуваха-2 (Привілля), забезпечено безпечну роботу бригади під час проведення аварійно-відновлювальних робіт лінії електропостачання до населеного пункту Мар’їнка. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

Напомним, ранее представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Виктор Шубец заявил, что по состоянию на 12:00 28 мая поиски исчезнувшего в районе Павлополя военного продолжаются.