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Исчезнувший одесский пограничник проиграл крупную сумму в казино, - полиция

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Киев, Пятница 18 июня 2021 14:47
Исчезнувший одесский пограничник проиграл крупную сумму в казино, - полиция Фото: замглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе (npu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков, которого ищут с начала июня, за несколько дней до исчезновения проиграл крупную сумму в казино. У него также были большие долги.

Об этом в интервью censor.net рассказал замглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, открыто дело по статье "умышленное убийство".

"Когда речь идет о пропавших без вести, мы всегда начинаем расследование по этой статье. Это стандартная практика. Предварительные выводы делать рано", - отметил Цуцкиридзе.

Он также отметил, что у офицера был бытовой конфликт с супругой, он пытался вернуться домой.

"Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", - добавил Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что следствие установило человека, который мог видеть его в Одессе, и других сведений о его местонахождении нет. Также не установлено, что ему кто-то бы угрожал из-за долгов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в начале июня в Одессе пропал офицер-пограничник Алексей Чертков. Местонахождение пограничника до сих пор неизвестно.

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Одесса пограничники офицер
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