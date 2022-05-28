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Исчезнет ли свет? В Донецкой ОВА прокомментировали слухи об отключении электричества

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Донецкая область, Суббота 28 мая 2022 13:11
Исчезнет ли свет? В Донецкой ОВА прокомментировали слухи об отключении электричества Фото: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Мария Кучерявец

В последнее время по Донецкой области ходят слухи о якобы полном отключении электроснабжения с называнием вероятной даты. Однако это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Электричество в области будет. Наши энергетики продолжают делать все возможное, чтобы электроснабжение было стабильным и как можно быстрее восстанавливают его после обстрелов", - написал Кириленко.

Он пояснил, следует понимать, что россияне ведут целенаправленный огонь по инфраструктурным объектам, поэтому перебои в поставках электричества неизбежны.

"Это касается абсолютно всех общин на свободной части Донбасса. Отсутствие электричества - это не самая большая из опасностей, которой подвергают себя те, кто до сих пор остается в области. В который раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизни!" - призвал Кириленко.

Напомним, что работа Славянской ТЭС в Донецкой области была остановлена с 27 мая из-за постоянных обстрелов.

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Донецкая область Электроэнергия
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