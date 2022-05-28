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Чи зникне світло? В Донецькій ОВА прокоментували чутки про відключення електрики

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Донецька область, Субота 28 травня 2022 13:11
Чи зникне світло? В Донецькій ОВА прокоментували чутки про відключення електрики Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Останнім часом Донецькою областю ширяться чутки про нібито повне відключення електропостачання з називанням імовірної дати. Однак це неправда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Електрика в області буде. Наші енергетики продовжують робити все можливе, щоб електропостачання було стабільним і якнайшвидше відновлюють його після обстрілів", - написав Кириленко.

Він пояснив, слід розуміти, що росіяни ведуть цілеспрямований вогонь по інфраструктурних об’єктах, тому перебої в постачанні електрики неминучі.

"Це стосується абсолютно всіх громад на вільній частині Донеччини.Відсутність електрики - це не найбільша з небезпек, на яку наражають себе ті, хто досі залишається в області. Вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!" - закликав Кириленко.

Нагадаємо, що робота Слов'янської ТЕС у Донецькій області була зупинена з 27 травня через постійні обстріли.

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