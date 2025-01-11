Іржаві танкери "тіньового флоту" РФ становлять загрозу для ЄС, - глава МЗС Німеччини

Так званий "тіньовий флот" Росії не лише обходить західні санкції. Він також несе загрозу для Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, яку цитує DW.
Бербок розкритикувала використання РФ старих суден для транспортування нафти в обхід санкцій. Одне з таких суден втратило управління біля берегів Німеччини.
Глава МЗС Німеччини звинуватила російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він, "цинічно використовуючи флот іржавих танкерів", не тільки обходить введені проти Москви санкції, "але й свідомо йде на те, щоб туризм у Балтійському регіоні опинився під загрозою".
Напередодні Центральне командування з надзвичайних ситуацій Німеччини повідомило, що танкер Eventin, на борту якого було майже 100 тисяч тонн нафти, опинився у дрейфі через технічні несправності. Танкер прямував з російського порту Усть-Луга.
До судна направили три буксири, витоку нафти та загрози навколишньому середовищу не зафіксовано, евакуація екіпажу не знадобилася.
Відомо, що танкер Eventin є частиною "тіньового флоту" Росії.
Нагадаємо, 25 грудня у Фінській затоці були пошкоджені підводні кабелі зв'язку. У Фінляндії затримали танкер Eagle S, який також вважають частиною "тіньового флоту" РФ.
За версією слідства, танкер пошкодив кабель якорем, який тягнув за собою дном моря під час проходу над лінією електропередачі Estlink 2. Судно було затримано без жодного з якорів - пізніше його знайшли в районі місця події.
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