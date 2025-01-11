Іржаві танкери "тіньового флоту" РФ становлять загрозу для ЄС, - глава МЗС Німеччини

Бербок розкритикувала використання РФ старих суден для транспортування нафти в обхід санкцій. Одне з таких суден втратило управління біля берегів Німеччини.

Глава МЗС Німеччини звинуватила російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він, "цинічно використовуючи флот іржавих танкерів", не тільки обходить введені проти Москви санкції, "але й свідомо йде на те, щоб туризм у Балтійському регіоні опинився під загрозою".

Напередодні Центральне командування з надзвичайних ситуацій Німеччини повідомило, що танкер Eventin, на борту якого було майже 100 тисяч тонн нафти, опинився у дрейфі через технічні несправності. Танкер прямував з російського порту Усть-Луга.

До судна направили три буксири, витоку нафти та загрози навколишньому середовищу не зафіксовано, евакуація екіпажу не знадобилася.

Відомо, що танкер Eventin є частиною "тіньового флоту" Росії.