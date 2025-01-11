Ржавые танкеры "теневого флота" РФ несут угрозу для ЕС, - глава МИД Германии

Бербок раскритиковала использование РФ старых судов для транспортировки нефти в обход санкций. Одно из таких судов потеряло управление у берегов Германии.

Глава МИД Германии обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он, "цинично используя флот ржавых танкеров", не только обходит введенные против Москвы санкции, "но и сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой".

Накануне Центральное командование по чрезвычайным ситуациям Германии сообщило, что танкер Eventin, на борту которого было почти 100 тысяч тонн нефти, оказался в дрейфе из-за технических неисправностей. Танкер шел из российского порта Усть-Луга.

К судну направили три буксира, утечки нефти и угрозы окружающей среде не зафиксировано, эвакуация экипажа не понадобилась.

Известно, что танкер Eventin является частью "теневого флота" России.