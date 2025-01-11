Ржавые танкеры "теневого флота" РФ несут угрозу для ЕС, - глава МИД Германии

Так называемый "теневой флот" России не только обходит западные санкции. Он также несет угрозу для Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которую цитирует DW.
Бербок раскритиковала использование РФ старых судов для транспортировки нефти в обход санкций. Одно из таких судов потеряло управление у берегов Германии.
Глава МИД Германии обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он, "цинично используя флот ржавых танкеров", не только обходит введенные против Москвы санкции, "но и сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой".
Накануне Центральное командование по чрезвычайным ситуациям Германии сообщило, что танкер Eventin, на борту которого было почти 100 тысяч тонн нефти, оказался в дрейфе из-за технических неисправностей. Танкер шел из российского порта Усть-Луга.
К судну направили три буксира, утечки нефти и угрозы окружающей среде не зафиксировано, эвакуация экипажа не понадобилась.
Известно, что танкер Eventin является частью "теневого флота" России.
Напомним, 25 декабря в Финском заливе были повреждены подводные кабели связи. В Финляндии задержали танкер Eagle S, который также считают частью "теневого флота" РФ.
По версии следствия, танкер повредил кабель якорем, который тянул за собой по дну моря во время прохода над линией электропередачи Estlink 2. Судно было задержано без одного из якорей - позже его нашли в районе места происшествия.
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