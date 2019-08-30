Ирригатор: дань моде или необходимое средство гигиены?

Наше здоровье зависит от бережного ухода за собой. Правильная ежедневная гигиена полости рта напрямую влияет на состояние зубов и десен и на общее самочувствие и ощущение уверенности в себе. Эту задачу превосходно выполняют не только зубные щетки, но и современные гигиенические приборы — ирригаторы.
Ирригатор — это медицинское устройство для очищения зубной эмали и десен, которое эффективно удаляет зубной налет и остатки еды. Этот эффект достигается за счет водной струи, пульсирующей под напором.
Данная разработка была придумана стоматологом из США в середине прошлого века и изначально она использовалась при терапии заболеваний ротовой полости. Устройство завоевало широкую популярность во всем мире и теперь его может купить каждый для личного пользования.
Специалистами разработаны не только базовые ирригаторы, но и специальные зубные центры, в которые входит электрощетка, дополнительные насадки и ирригатор. Такие зубные центры позволяют комплексно ухаживать за ротовой полостью каждому члену семьи в домашних условиях. Они компактные и портативные, поэтому занимают мало места, поэтому выручают в путешествиях и в дороге.
Ирригаторы для полости рта выполняют важные гигиенические функции:
эффективно очищают межзубные промежутки и поддесневые карманы мягкими массажными действиями;
улучшают кровообращение в деснах и состояние тканей пародонта;
удаляют остатки пищи из-под брекетов и коронок;
эффективно ухаживают за имплантами.
Те, кто заботится о своем здоровье или нуждается в специальном уходе за полостью рта, используют ирригатор для:
ежедневного ухода ротовой полости;
устранения остатков еды и налета в труднодоступных местах;
избавления от бактерий, провоцирующих образование налета;
профилактики воспаления десен.
Стоматологи рекомендуют пользоваться этим медицинским приборам всем, кто желает иметь здоровые зубы и десна, но он является обязательным к применению в следующих случаях:
лечение ортодонтическими материалами (брекетами);
наличие коронок, имплантов, виниров и мостовидных коронок;
распространение кариеса при острых кариозных процессах;
предрасположенность к пародонтиту, пародонтозу и гингивиту;
неприятный запах изо рта, особенно у курильщиков;
при беременности;
при сахарном диабете для предотвращения заболеваний десен.
Пользоваться гигиеническим устройством совершенно просто — почистив зубы зубной щеткой, ополоснуть рот ирригатором. Для этого резервуар для жидкости в приборе нужно наполнить теплой водой или раствором и направить струю под прямым углом на поверхность десен. Вся процедура занимает около 5-10 минут, желательно вечером перед сном.