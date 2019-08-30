Ирригатор: дань моде или необходимое средство гигиены?

Наше здоровье зависит от бережного ухода за собой. Правильная ежедневная гигиена полости рта напрямую влияет на состояние зубов и десен и на общее самочувствие и ощущение уверенности в себе. Эту задачу превосходно выполняют не только зубные щетки, но и современные гигиенические приборы — ирригаторы.

Ирригатор — это медицинское устройство для очищения зубной эмали и десен, которое эффективно удаляет зубной налет и остатки еды. Этот эффект достигается за счет водной струи, пульсирующей под напором.

Данная разработка была придумана стоматологом из США в середине прошлого века и изначально она использовалась при терапии заболеваний ротовой полости. Устройство завоевало широкую популярность во всем мире и теперь его может купить каждый для личного пользования.

Специалистами разработаны не только базовые ирригаторы, но и специальные зубные центры, в которые входит электрощетка, дополнительные насадки и ирригатор. Такие зубные центры позволяют комплексно ухаживать за ротовой полостью каждому члену семьи в домашних условиях. Они компактные и портативные, поэтому занимают мало места, поэтому выручают в путешествиях и в дороге.

Ирригаторы для полости рта выполняют важные гигиенические функции:

эффективно очищают межзубные промежутки и поддесневые карманы мягкими массажными действиями;

улучшают кровообращение в деснах и состояние тканей пародонта;

удаляют остатки пищи из-под брекетов и коронок;

эффективно ухаживают за имплантами.

Те, кто заботится о своем здоровье или нуждается в специальном уходе за полостью рта, используют ирригатор для:

ежедневного ухода ротовой полости;

устранения остатков еды и налета в труднодоступных местах;

избавления от бактерий, провоцирующих образование налета;

профилактики воспаления десен.

Стоматологи рекомендуют пользоваться этим медицинским приборам всем, кто желает иметь здоровые зубы и десна, но он является обязательным к применению в следующих случаях:

лечение ортодонтическими материалами (брекетами);

наличие коронок, имплантов, виниров и мостовидных коронок;

распространение кариеса при острых кариозных процессах;

предрасположенность к пародонтиту, пародонтозу и гингивиту;

неприятный запах изо рта, особенно у курильщиков;

при беременности;

при сахарном диабете для предотвращения заболеваний десен.

Пользоваться гигиеническим устройством совершенно просто — почистив зубы зубной щеткой, ополоснуть рот ирригатором. Для этого резервуар для жидкости в приборе нужно наполнить теплой водой или раствором и направить струю под прямым углом на поверхность десен. Вся процедура занимает около 5-10 минут, желательно вечером перед сном.