Іригатор: данина моді чи необхідний засіб гігієни?

Наше здоров'я залежить від дбайливого догляду за собою. Правильна щоденна гігієна порожнини рота безпосередньо впливає на стан зубів і ясен і на загальне самопочуття і відчуття впевненості в собі. Це завдання чудово виконують не тільки зубні щітки, а й сучасні гігієнічні прилади - іригатори.

Іригатор - це медичний пристрій для очищення зубної емалі і ясен, яке ефективно видаляє зубний наліт і залишки їжі. Цей ефект досягається за рахунок водного струменя, пульсуючою під напором.

Дана розробка була придумана стоматологом з США в середині минулого століття і спочатку вона використовувалася при терапії захворювань ротової порожнини. Пристрій набуло широкої популярності у всьому світі і тепер його може купити кожен для особистого користування.



Фахівцями розроблені не тільки базові іррігатори, а й спеціальні зубні центри, в які входить електрощітки, додаткові насадки і іригатор. Такі зубні центри дозволяють комплексно доглядати за ротовою порожниною кожному члену сім'ї в домашніх умовах. Вони компактні і портативні, тому займають мало місця, тому виручають в подорожах і в дорозі.

Іригатори для порожнини рота виконують важливі гігієнічні функції:

ефективно очищають міжзубні проміжки і підясенні кишені м'якими масажними діями;

покращують кровообіг в яснах і стан тканин пародонта;

видаляють залишки їжі з-під брекетів і коронок;

ефективно доглядають за імплантами.

Ті, хто піклується про своє здоров'я або потребує спеціального догляду за порожниною рота, використовують іригатор для:

щоденного догляду ротової порожнини;

усунення залишків їжі і нальоту у важкодоступних місцях;

позбавлення від бактерій, що провокують утворення нальоту;

профілактики запалення ясен.

Стоматологи рекомендують користуватися цим медичним приладам всім, хто бажає мати здорові зуби і ясна, але він є обов'язковим до застосування в наступних випадках:

лікування ортодонтичними матеріалами (брекетами);

наявність коронок, імплантів, вінірів та мостовидних коронок;

поширення карієсу при гострих каріозних процесах;

схильність до пародонтиту, пародонтозу і гінгівіту;

неприємний запах з рота, особливо у курців;

при вагітності;

при цукровому діабеті для запобігання захворювань ясен.

Користуватися гігієнічним пристроєм зовсім просто - почистивши зуби зубною щіткою, обполоснути рот іригатором. Для цього резервуар для рідини в приладі потрібно наповнити теплою водою або розчином і направити струмінь під прямим кутом на поверхню ясен. Вся процедура займає близько 5-10 хвилин, бажано ввечері перед сном.