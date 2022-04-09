В Ирпене с завтрашнего дня заработает Романовский мост

С завтрашнего дня в Ирпене заработает Романовский мост. Это временная конструкция, которая облегчит движение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Сейчас это временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление города Ирпень. Впоследствии мост будет отстроен полностью", - пишет Ермак.
Сегодня же власти Ирпеня работают максимально быстро, чтобы восстановить инфраструктуру города после оккупантского нашествия.
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