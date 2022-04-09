В Ирпене с завтрашнего дня заработает Романовский мост

С завтрашнего дня в Ирпене заработает Романовский мост. Это временная конструкция, которая облегчит движение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Сегодня же власти Ирпеня работают максимально быстро, чтобы восстановить инфраструктуру города после оккупантского нашествия.

"Сейчас это временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление города Ирпень. Впоследствии мост будет отстроен полностью", - пишет Ермак.

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