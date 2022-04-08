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В Ирпене вводится комендантский час на три дня

Автомобиль в Ирпене (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в Ирпене на трое суток вводится комендантский час. Он начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. За это время коммунальные службы должны очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня.

"Согласно распоряжению начальника Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, в Ирпене вводится комендантский час на трое суток - с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет полностью закрыт", - отметил Маркушин.

Мэр Ирпеня также добавил, что проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую громаду. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Такой шаг должен помочь беспрепятственной работе правоохранительных органов.

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Ирпень