В Ірпені вводиться комендантська година на три дні

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що в Ірпені на три доби вводиться комендантська година. Він розпочався о 21:00 7 квітня і триватиме до 9: 00 11 Квітня. За цей час комунальні служби мають очистити місто від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ірпеня.

"Згідно з розпорядженням начальника Київської обласної Військової адміністрації Олександра Павлюка, в Ірпені вводиться комендантська година на три доби - з 21:00 7 квітня до 9:00 11 Квітня. В'їзд в місто буде повністю закритий", - зазначив Маркушин.

Мер Ірпеня також додав, що проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. У дні комендантської години на вулицях Ірпеня працюватимуть тільки комунальні служби та волонтери за узгодженим списком. Такий крок має допомогти безперешкодній роботі правоохоронних органів.