В Ирпене восстанавливают освещение: компания Signify передает городу 300 уличных светильников

Мировой лидер в области освещения - компания Signify (ранее известная как Philips Lighting) - присоединяется к реконструкции сети уличного освещения Ирпеня, которая была разрушена русской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина .

"Компания передает 300 энергоэффективных светильников для улиц нашего города. Соответствующий договор подписали с руководителем Signify Алексеем Шершнем. Большое спасибо! Сейчас мы с радостью принимаем помощь в абсолютно всех направлениях", - сообщил Маркушин.

Напомним, за минувшие сутки, 30 апреля, спасатели обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы в почти 30 населенных пунктах в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

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