В Ірпені відновлюють освітлення: компанія Signify передає місту 300 вуличних світильників

Світовий лідер у галузі освітлення - компанія Signify (раніше відома як Philips Lighting) - долучається до реконструкції мережі вуличного освітлення Ірпеня, яка була зруйнована російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина .

"Компанія передає 300 енергоефективних світильників для вулиць нашого міста. Відповідний договір підписали з керівником Signify Олексієм Шершнем. Щиро дякую! Зараз ми радо приймаємо допомогу в абсолютно усіх напрямках", - повідомив Маркушин.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 квітня, рятувальники обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в майже 30 населених пунктах в Бучанському, Вишгородському і Броварському районах.

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