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В Ирпене третий день тяжелые бои. Наступление было с трех направлений, но атаки отбиты, - мэр

Фото: в Ирпене третий день тяжелые бои. Наступление было с трех направлений, но атаки отбиты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Ирпень третий день идут очень тяжелые бои. Оккупанты наступали с трех направлений, но их атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Ирпеня Александра Маркушина в эфире телемарафона.

"Третий день идут очень жаркие бои в Ирпене, враг наступал с 3 направлений, атаки были отбиты. Вчера развозили гуманитарную помощь - ночью, ведь днем были очень серьезные обстрелы. Есть много людей, кому нужна помощь - мы стараемся в рамках возможного, там, где нет боев. Здесь действительно жестко, я сейчас на похоронах, наш боец погиб позавчера в бою", - рассказал Маркушин.

Напомним, как рассказали в британской разведке, украинские военные проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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