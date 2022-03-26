В Ірпені третій день тяжкі бої. Наступ був з трьох напрямків, але атаки відбиті, - мер

"Третій день точаться дуже спекотні бої в Ірпені, ворог наступав з 3 напрямків, атаки були відбиті. Вчора розвозили гуманітарну допомогу - уночі, адже вдень були дуже серйозні обстріли. Є багато людей, кому потрібна допомога - ми намагаємось у рамках можливого, там, де немає боїв. Тут справді жорстко, я зараз на похороні, наш боєць загинув позавчора в бою", - розповів Маркушин.

Нагадаємо, як розповіли в британській розвідці, українські військові проводять успішні контратаки на російські позиції в містах на околицях столиці.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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