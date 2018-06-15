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Интервью

В Ирпене пройдет "антикоррупционный автопробег"

НовостиОбщество    15.06.2018 - 18:50
Фото: автомобили (УНИАН)
Фото: автомобили (УНИАН)

По свидетельствам активистов, несмотря на ряд нарушений законодательства, прокуратура не только не реагирует должным образом, но и продолжает покрывать ирпенских взяточников и местных коррупционеров

16 июня в Ирпенском регионе пройдет общественная акция, во время которой более 500 человек, организуются в "антикоррупциойнный автопробег" в знак протеста игнорирования интересов общественности местными властями и бездеятельности правоохранительной системы в регионе. Об этом сообщили представители Общественного движения "Ирпень против Карплюка и "Новых Лиц", передают украинские СМИ.

"Жители Ирпенского региона объединились в общественное движение против произвола местных чиновников, которых покрывает Генеральная прокуратура Украины. Сотни участников потребуют непредвзятого расследования правоохранительными органами дел, открытых против ирпенского мэра и его команды, которые "зависли" на неопределенный срок", - заявили общественные активисты.

Напомним, год назад генпрокурор Украины Юрий Луценко дал обещание закрыть "Ирпенское Чикаго".

По свидетельствам местных активистов, несмотря на ряд нарушений законодательства Украины в этом регионе, прокуратура не только не реагирует должным образом, но и продолжает покрывать ирпенских взяточников и местных коррупционеров.

В частности, на сегодня, на ирпенского мэра, который до сих пор работает на своей должности, открыто 10 уголовных дел. Владимира Карплюка обвиняют по ст. 255 (создание преступной организации с целью завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах), а также по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

"Десятки дел открыты также на членов его команды, замешанных в уголовных преступлениях, однако они также работают в городском совете. Не смотря на доказанные факты злоупотребления служебным положением местными чиновниками, земельные и строительные махинации, присвоение бюджетных средств, заключение договоров с целью получения неправомерной выгоды, уничтожение лесов и ценных почв и т. д. - ни по одному делу не принято законное окончательное решение (не сдано и не направлено в суд ни одного обвинительного акта)", - подчеркивают активисты.

Кроме представителей инициативных групп микрорайонов BGM, БКЗ, СМУ, с. Стоянка и пгт. Коцюбинское, в общественном движении примут участие: "Общественная инициатива Алексея Зиневича", ОО "Сила молодежи", ОО "Фронт за реформы", ОО "Зеленый Ирпень", "Общественное движение защиты зеленых зон Киевщины", представители комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Народный Совет" и другие.

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Теги публикации: коррупция, Ирпень, активисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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