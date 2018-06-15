В Ірпені пройде "антикорупційний автопробіг"

За свідченнями активістів, незважаючи на низку порушень законодавства, прокуратура не тільки не реагує належним чином, але і продовжує покривати ірпінських хабарників і місцевих корупціонерів

16 червня в Ірпінському регіоні пройде громадська акція, під час якої понад 500 чоловік, що організовуються в "антикоррупциойнный автопробіг" на знак протесту ігнорування інтересів громадськості місцевою владою та бездіяльність правоохоронної системи в регіоні. Про це повідомили представники Громадського руху "Ірпінь проти Карплюка і "Нових Осіб", передають українські ЗМІ.

"Жителі Ірпінського регіону об'єдналися в громадський рух проти свавілля місцевих чиновників, яких покриває Генеральна прокуратура України. Сотні учасників зажадають неупередженого розслідування правоохоронними органами справ, відкритих проти ірпінського мера і його команди, які "зависли" на невизначений термін", - заявили громадські активісти.

Нагадаємо, рік тому генпрокурор України Юрій Луценко дав обіцянку закрити "Ірпінське Чикаго".

За свідченнями місцевих активістів, незважаючи на низку порушень законодавства України в цьому регіоні, прокуратура не тільки не реагує належним чином, але і продовжує покривати ірпінських хабарників і місцевих корупціонерів.

Зокрема, на сьогодні, на ірпінського мера, який досі працює на своїй посаді, відкрито 10 кримінальних справ. Володимира Карплюка звинувачують за ст. 255 (створення злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах), а також за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинений у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.

"Десятки справ відкриті також на членів його команди, замішаних у кримінальних злочинах, однак вони також працюють в міській раді. Не зважаючи на доведені факти зловживання службовим становищем місцевими чиновниками, земельні та будівельні махінації, привласнення бюджетних коштів, укладання договорів з метою отримання неправомірної вигоди, знищення лісів і цінних ґрунтів і т. д. - ні в одній справі не прийнято остаточне законне рішення (не здано і не направлено до суду жодного обвинувального акта)", - підкреслюють активісти.

Крім представників ініціативних груп мікрорайонів BGM, БКЗ, БМУ, с. Стоянка та смт. Коцюбинське, у громадському русі візьмуть участь: "Громадська ініціатива Олексія Зіневича", ГО "Сила молоді", ГО "Фронт за реформи", ГО "Зелений Ірпінь", "Громадський рух захисту зелених зон Київщини", представники комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю "Народна Рада" та інші.