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В Ирпене построят временный мост для сообщения с Киевом

Фото: Подготовка к сооружению моста (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об обустройстве на выезде из города моста, который позволит восстановить автомобильное сообщение со столицей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию городского головы в Facebook.

Ирпень постепенно восстанавливается после освобождения от российских оккупантов. В сотрудничестве с областными властями город вскоре возобновит переправу на пути в Киев.

"Сегодня рядом с разрушенным мостом в Романовке начали делать насыпь для обустройства временного моста. Благодаря этому восстановление Ирпеня и восстановление коммуникаций в городе значительно ускорится", – написал Маркушин.

Напомним, что генпрокурор Венедиктова назвала ситуацию в Бородянке самой худшей с точки зрения жертв военных преступлений.

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