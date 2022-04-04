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В Ірпені збудують тимчасовий міст для сполучення з Києвом

Фото: Підготовка до спорудження мосту (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів про облаштування на виїзді з міста мосту, який дозволить відновити автомобільне сполучення зі столицею України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис міського голови у Facebook.

Ірпінь поступово відновлюється після звільнення від російських окупантів. У співпраці з обласною владою місто незабаром відновити переправу на шляху до Києва.

"Сьогодні поруч із зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту. Завдяки цьому, відбудова Ірпеня та відновлення комунікацій у місті значно пришвидшиться", – написав Маркушин.

Нагадаємо, що генпрокурор Венедіктова назвала ситуацію в Бородянці найгіршою з точки зору жертв воєнних злочинів.

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