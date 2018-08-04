В Ирпене обманутые инвесторы перекрыли въезд в город

Новости Общество 04.08.2018 - 20:07
Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)
Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Протестующие заблокировали улицы Университетскую и Соборную, также перекрыта дорога со стороны Варшавской трассы

В Ирпене Киевской области владельцы квартир в новостройках, которые пострадали от непорядочных застройщиков, блокируют въезды/выезды в город. Об этом сообщила журналистка Михайлина Скорик у себя на странице в Facebook.

По ее словам, протестующие заблокировали улицы Университетскую, Соборную, также перекрыта дорога со стороны Варшавской трассы.

"Ирпень прямо сейчас. Владельцы квартир в новостройках, которых кинули застройщики, блокируют въезды/выезды в город. На улице - +31. Машины в пробках закипают, но проехать никак”, - сообщила она.

В Ирпене обманутые инвесторы перекрыли въезд в город

В Ирпене обманутые инвесторы перекрыли въезд в город
В Ирпене обманутые инвесторы перекрыли въезд в город
В Ирпене обманутые инвесторы перекрыли въезд в город
В Ирпене обманутые инвесторы перекрыли въезд в город
 

Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Напомним, в Одесской области сегодня, 4 августа, бизнесмены перекрыли полосу движения на Овидиопольском шоссе.

Отметим, что таким образом люди протестуют против действий сотрудников налоговой и полиции, которые намерены провести обыск на складах.

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Теги:  протест,  Ирпень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС