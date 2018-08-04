В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто

Протестувальники заблокували вулиці Університетську і Соборну, також перекрита дорога з боку Варшавської траси

В Ірпені Київської області власники квартир у новобудовах, які постраждали від непорядних забудовників, блокують в'їзди/виїзди в місто. Про це повідомила журналістка Михайлина Скорик у себе на сторінці в Facebook.

За її словами, протестувальники заблокували вулиці Університетську, Соборну, також перекрита дорога з боку Варшавської траси.

"Ірпінь прямо зараз. Власники квартир у новобудовах, яких кинули забудовники, блокують в'їзди/виїзди в місто. На вулиці - +31. Машини в пробках закипають, але проїхати ніяк", - повідомила вона.

Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Нагадаємо, в Одеській області сьогодні, 4 серпня, бізнесмени перекрили смугу руху на Овідіопольського шосе.

Відзначимо, що таким чином люди протестують проти дій співробітників податкової і поліції, які мають намір провести обшук на складах.