В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто

Новини Суспільство 04.08.2018 - 20:07
Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)
Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Протестувальники заблокували вулиці Університетську і Соборну, також перекрита дорога з боку Варшавської траси

В Ірпені Київської області власники квартир у новобудовах, які постраждали від непорядних забудовників, блокують в'їзди/виїзди в місто. Про це повідомила журналістка Михайлина Скорик у себе на сторінці в Facebook.

За її словами, протестувальники заблокували вулиці Університетську, Соборну, також перекрита дорога з боку Варшавської траси.

"Ірпінь прямо зараз. Власники квартир у новобудовах, яких кинули забудовники, блокують в'їзди/виїзди в місто. На вулиці - +31. Машини в пробках закипають, але проїхати ніяк", - повідомила вона.

В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто

В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто
В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто
В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто
В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто
 

Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Нагадаємо, в Одеській області сьогодні, 4 серпня, бізнесмени перекрили смугу руху на Овідіопольського шосе.

Відзначимо, що таким чином люди протестують проти дій співробітників податкової і поліції, які мають намір провести обшук на складах.

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Теги:  протест,  Ирпень  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС