В Ірпені ошукані інвестори перекрили в'їзд у місто
Протестувальники заблокували вулиці Університетську і Соборну, також перекрита дорога з боку Варшавської траси
В Ірпені Київської області власники квартир у новобудовах, які постраждали від непорядних забудовників, блокують в'їзди/виїзди в місто. Про це повідомила журналістка Михайлина Скорик у себе на сторінці в Facebook.
За її словами, протестувальники заблокували вулиці Університетську, Соборну, також перекрита дорога з боку Варшавської траси.
"Ірпінь прямо зараз. Власники квартир у новобудовах, яких кинули забудовники, блокують в'їзди/виїзди в місто. На вулиці - +31. Машини в пробках закипають, але проїхати ніяк", - повідомила вона.
Фото (facebook.com/mikhailyna.skoryk)
Нагадаємо, в Одеській області сьогодні, 4 серпня, бізнесмени перекрили смугу руху на Овідіопольського шосе.
Відзначимо, що таким чином люди протестують проти дій співробітників податкової і поліції, які мають намір провести обшук на складах.