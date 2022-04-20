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В Ирпене нашли мощную авиабомбу. Ее сегодня взорвут саперы

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Ирпень, Среда 20 апреля 2022 15:10
В Ирпене нашли мощную авиабомбу. Ее сегодня взорвут саперы В Ирпене обнаружили бомбу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпене Киевской области в районе госпиталя обнаружили мощную авиационную бомбу, которую впоследствии обезвредят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина.

По его словам, бомбу вывезти из города невозможно. В частности, около 16: 00 ее обезвредят саперы.

"Прошу всех, кто есть сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня", - написал мэр.

Ранее ше мы сообщали, что в Ирпене на мине подорвался грузовик.

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