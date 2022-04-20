В Ирпене нашли мощную авиабомбу. Ее сегодня взорвут саперы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина.

По его словам, бомбу вывезти из города невозможно. В частности, около 16: 00 ее обезвредят саперы.

"Прошу всех, кто есть сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня", - написал мэр.