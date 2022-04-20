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В Ірпені знайшли потужну авіабомбу. Її сьогодні підірвуть сапери

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Ірпінь, Середа 20 квітня 2022 15:10
В Ірпені знайшли потужну авіабомбу. Її сьогодні підірвуть сапери В Ірпені виявили бомбу (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В місті Ірпені Київської області в районі шпиталю виявили потужну авіаційну бомбу, яку згодом знешкодять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина.

За його словами, бомбу вивезти з міста неможливо. Зокрема, близько 16:00 її знешкодять сапери.

"Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня", - написав мер.

Раніше ше ми повідомляли, що в Ірпені на міні підірвалася вантажівка.

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