В Ирпене на карантин закрыли детский сад

В Ирпени (Киевская область) зафиксировали инфицирования коронавирусом работника местного детского сада. Заведение решили закрыть на карантин.

Об этом заявил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

По данным Маркушина, коронавирус обнаружили в детсаду "Казка". Больная работница с детьми не контактировала, поскольку в последний раз была в заведении еще до его открытия, после чего ушла на больничный.

В заведении проведут дезинфекцию, а все контактные лица пройдут проверку на коронавирус методом ПЦР-исследования.

Напомним, это уже не первый случай коронавируса, зафиксированный в детском садике.

Недавно коронавирус обнаружили в детском саду в Броварах: вспышка произошла из-за инфицированной воспитательницы.

Еще один подобный случай зафиксировали в Тернополе, там детсад с 10 июня будет закрыт на карантин.

Кроме того, в психоневрологическом интернате в Черкасской области коронавирусом заразились более 20 человек.