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Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів

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Ірпінь, Неділя 03 квітня 2022 11:38
Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів Фото: Ірпінь закривають на виїзд через мародерство (t me ressentiment channel)
Автор: Наталія Юрченко

Місцева влада Ірпеня (Київська область) прийняла рішення закрити місто для захисту від мародерів. Також у населеному пункті постійно працює поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - зазначив міський голова.

Він додав, що у селі Стоянка Київської області зловмисники організували склад награбованого. Маркушин запевнив, що "скоро ці речі повернуться до своїх законних власників".

Нагадаємо, вчора українські військові повністю звільнили Київську область, місто Ірпінь перейшло під контроль України 28 березня.

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