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Ірпінь оживає, зовсім скоро можна буде вертатись, - мер

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Ірпінь, Вівторок 03 травня 2022 15:52
Ірпінь оживає, зовсім скоро можна буде вертатись, - мер Мер Ірпеня Олександр Маркушин
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ірпені Київської області комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення міста водою, світлом та газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина.

Повідомляється, що в місті майже повністю відновлено водопостачання.

"Завдяки майже цілодобовій роботі профільних і комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько на 80% - електропостачання та на 20% - газопостачання. Ірпінь щодня все більше оживає і розцвітає. Уже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому", - написав мер.

Також Маркушин додав, що цього тижня дасть конкретнішу інформацію, коли і якими маршрутами можна буде вертатись у місто.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені відновлюють освітлення, компанія Signify передає місту 300 вуличних світильників.

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Київська область Ирпень
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