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Ирпень под контролем на 70%, за остальные 30% ведутся бои, - мэр

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Ирпень, Воскресенье 13 марта 2022 11:50
Ирпень под контролем на 70%, за остальные 30% ведутся бои, - мэр Фото: мэр Ирпеня Александр Маркушин (facebook Александра Маркушина)
Автор: Илона Свиридова

На восемнадцатый день войны России против Украины Ирпень (Киевская область) остается под контролем на 70%. За остальную территорию ведутся бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"Я на месте, я работаю, мы помогаем эвакуировать людей… Парни обороняют наш Ирпень, на сегодня Ирпень не захвачен. На 70% это наш украинский город, за 30% мы ведем бой", - отметил он.

Он также призвал не верить фейкам.

Напомним, еще в начале недели российские оккупанты дали сутки на сдачу Ирпеня. Однако местные власти отказываются и заявляют, что город не намерен сдаваться.

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