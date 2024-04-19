В Ірландії знову хочуть змінити підтримку українських біженців: деталі

Із листопада 2023 року кількість українських біженців у державному житлі скоротилася з 60 тисяч осіб до трохи менше 50 000. Щотижня з безкоштовного житла виїжджають приблизно 315 біженців. До країни прибувають приблизно 105 українців на тиждень.

У Департаменті інтеграції зазначають, що коли йдеться про українських біженців, спостерігається рух до самостійності.

"Зміна політики та кількості прибулих і тих, хто залишають наші помешкання, спонукає нас думати зараз про майбутній етап, який передбачає набагато більшу незалежність по відношенню до українських біженців, і ми будемо це підтримувати", – зазначив генеральний секретар Департаменту інтеграції Кевін Маккарті.

За його словами, згідно з директивою ЄС немає міжнародних зобов’язань щодо надання житла українцям, на відміну від шукачів притулку.

У березні уряд Ірландії знизив розмір виплат для новоприбулих українців з 220 євро на тиждень до того самого рівня, що й для шукачів притулку – 38,80 євро на тиждень. Новоприбулі українські біженці тепер можуть жити лише 90 днів у державних помешканнях. Після виїзду з державного житла вони мають право на повні виплати.

Уряд Ірландії ще не ухвалив рішення, чи буде продовжуватися захист для українців після закінчення дії Директиви ЄС у березні 2025 року.