В Ірландії знову хочуть змінити підтримку українських біженців: деталі
В Ірландії українські біженці масово виїжджають із державного житла. Щотижня переїжджають 315 українців, а до країни за цей час прибувають утричі менше втікачів від війни.
В уряді країни міркують про майбутній етап підтримки українців з огляду на цю тенденцію, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irish Independent.
Із листопада 2023 року кількість українських біженців у державному житлі скоротилася з 60 тисяч осіб до трохи менше 50 000. Щотижня з безкоштовного житла виїжджають приблизно 315 біженців. До країни прибувають приблизно 105 українців на тиждень.
У Департаменті інтеграції зазначають, що коли йдеться про українських біженців, спостерігається рух до самостійності.
"Зміна політики та кількості прибулих і тих, хто залишають наші помешкання, спонукає нас думати зараз про майбутній етап, який передбачає набагато більшу незалежність по відношенню до українських біженців, і ми будемо це підтримувати", – зазначив генеральний секретар Департаменту інтеграції Кевін Маккарті.
За його словами, згідно з директивою ЄС немає міжнародних зобов’язань щодо надання житла українцям, на відміну від шукачів притулку.
У березні уряд Ірландії знизив розмір виплат для новоприбулих українців з 220 євро на тиждень до того самого рівня, що й для шукачів притулку – 38,80 євро на тиждень. Новоприбулі українські біженці тепер можуть жити лише 90 днів у державних помешканнях. Після виїзду з державного житла вони мають право на повні виплати.
Уряд Ірландії ще не ухвалив рішення, чи буде продовжуватися захист для українців після закінчення дії Директиви ЄС у березні 2025 року.
Нагадаємо, ми писали, що потік українців до Ірландії різко знизився. Кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно знайшли собі житло.
Також ми розповідали, що в Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. В уряді визначили нові центри, де новоприбулих розміщуватимуть на 90 днів.
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