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В Ирландии снова хотят изменить поддержку украинских беженцев: детали

Ирландия, Дублин, Пятница 19 апреля 2024 11:49
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В Ирландии снова хотят изменить поддержку украинских беженцев: детали Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии украинские беженцы массово выезжают из государственного жилья. Еженедельно переезжают 315 украинцев, а в страну за это время прибывают втрое меньше бежавших от войны.

В правительстве страны думают о будущем этапе поддержки украинцев с учетом этой тенденции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent.

С ноября 2023 года количество украинских беженцев в государственном жилье сократилось с 60 тысяч человек до чуть меньше 50 000. Еженедельно из бесплатного жилья выезжают примерно 315 беженцев. В страну прибывают около 105 украинцев в неделю.

В Департаменте интеграции отмечают, что, когда речь идет об украинских беженцах, наблюдается движение к самостоятельности.

"Изменение политики и количества прибывших и тех, кто оставляет наши помещения, побуждает нас думать сейчас о предстоящем этапе, который предполагает гораздо большую независимость по отношению к украинским беженцам, и мы будем это поддерживать", – отметил генеральный секретарь Департамента интеграции Кевин Маккарти.

По его словам, согласно директиве ЕС нет международных обязательств по предоставлению жилья украинцам, в отличие от искателей убежища.

В марте правительство Ирландии снизило размер выплат для новоприбывших украинцев с 220 евро в неделю до того же уровня, что и для искателей убежища – 38,80 евро в неделю. Новоприбывшие украинские беженцы теперь могут жить всего 90 дней в государственных помещениях. После выезда из государственного жилья они имеют право на полную выплату.

Правительство Ирландии еще не приняло решение, будет ли продлеваться защита для украинцев после окончания действия Директивы ЕС в марте 2025 года.

Напомним, мы писали, что поток украинцев в Ирландию резко снизился. Каждый десятый из выехавших из предоставленного государством жилья сообщил о возвращении в Украину. Но большинство самостоятельно нашли себе жилье.

Также мы рассказывали, что в Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев. В правительстве определили новые центры, где новоприбывших будут размещать на 90 дней.

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