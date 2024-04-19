В Ирландии снова хотят изменить поддержку украинских беженцев: детали

В Ирландии украинские беженцы массово выезжают из государственного жилья. Еженедельно переезжают 315 украинцев, а в страну за это время прибывают втрое меньше бежавших от войны.

В правительстве страны думают о будущем этапе поддержки украинцев с учетом этой тенденции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent .

С ноября 2023 года количество украинских беженцев в государственном жилье сократилось с 60 тысяч человек до чуть меньше 50 000. Еженедельно из бесплатного жилья выезжают примерно 315 беженцев. В страну прибывают около 105 украинцев в неделю.

В Департаменте интеграции отмечают, что, когда речь идет об украинских беженцах, наблюдается движение к самостоятельности.

"Изменение политики и количества прибывших и тех, кто оставляет наши помещения, побуждает нас думать сейчас о предстоящем этапе, который предполагает гораздо большую независимость по отношению к украинским беженцам, и мы будем это поддерживать", – отметил генеральный секретарь Департамента интеграции Кевин Маккарти.

По его словам, согласно директиве ЕС нет международных обязательств по предоставлению жилья украинцам, в отличие от искателей убежища.

В марте правительство Ирландии снизило размер выплат для новоприбывших украинцев с 220 евро в неделю до того же уровня, что и для искателей убежища – 38,80 евро в неделю. Новоприбывшие украинские беженцы теперь могут жить всего 90 дней в государственных помещениях. После выезда из государственного жилья они имеют право на полную выплату.

Правительство Ирландии еще не приняло решение, будет ли продлеваться защита для украинцев после окончания действия Директивы ЕС в марте 2025 года.