В Ірландії виділили додатковий мільярд євро на українських біженців: деталі

Міністр інтеграції Родерік О’Горман і міністр державних витрат Паскаль Донохью оголосили про додаткове фінансування після обговорення в уряді у вівторок. Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.

"Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні. Державі довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України з початку вторгнення Росії в Україну", – зазначив Паскаль Донахью.

Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тисяч. Також країна надає прихисток 23 200 біженцям.

"З огляду на подальше обмеження пропозиції, ймовірно, що забезпечення житлом залишатиметься складним у осяжному майбутньому", – попередив Родерік О’Горман.

За його словами, невелике число українців розміщуватимуть у наметах – ці домовленості залишатимуться протягом зими.

Фото: Наметовий табір в Ірландії (facebook.com/Electricpicnic)

На початку вересня через кризу з житлом новоприбулих біженців в Ірландії почали розміщувати у невеликих наметах просто неба. Такий табір облаштували на території маєтку Страдбаллі Холл в графстві Ліїш. Загалом у наметовому містечку планують розміщувати до 700 біженців із України. Влада обіцяє використовувати табір для дуже короткострокового розміщення людей.