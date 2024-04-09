В Ірландії обрали нового прем'єр-міністра. Ним став представник найбільшої політичної партії в країні Саймон Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTЄ .

До кінця березня 2025 року в Ірландії відбудуться загальні вибори. За результатами опитувань, партія Гарріса Fine Gael наразі відстає від ірландської республіканської групи Sinn Fein.

Тепер 37-річний Гарріс офіційно став наймолодшим очільником уряду Ірландії. Зазначається, що найближчими місяцями Гарріс зіткнеться зі складним політичним викликом.

Нагадаємо, що у середу 20 березня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що піде з поста.

Детальніше по нового прем'єра, та відношення до нього в країні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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