В Ирландии избрали нового премьер-министра. Им стал представитель крупнейшей политической партии в стране Саймон Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE .

До конца марта 2025 года в Ирландии состоятся всеобщие выборы. По результатам опросов, партия Харриса Fine Gael пока отстает от ирландской республиканской группы Sinn Fein.

Теперь 37-летний Харрис официально стал самым молодым главой правительства Ирландии. Отмечается, что в ближайшие месяцы Харрис столкнется со сложным политическим вызовом.

Напомним, что в среду 20 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что уйдет с поста.

Детальнее по новому премьеру, и отношение к нему в стране можно узнать в материале РБК-Украина.

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