UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірландії можуть скоротити виплати для усіх українців: деталі

Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Ірландії може скоротити соціальні виплати для всіх українців, які проживають у державному житлі, незалежно від дати прибуття. Про це заявила міністр соціального захисту населення Хізер Хамфріс.

У лютому набувають чинності нові правила про скорочення виплат лише для новоприбулих біженців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.

Виступаючи в Палаті представників Ірландії, Хізер Хамфріс сказала, що у майбутньому може бути прийнято рішення зменшити соціальні виплати всім українським біженцям.

Згідно з новим законом, за який проголосували у нижній палаті парламенту, щотижневі виплати новоприбулим українським біженцям зменшать із 220 євро до 38,80 євро. Уряд також запровадить 90-денний ліміт для українських біженців у державних помешканнях. Але вони матимуть право на повну виплату допомоги на дітей.  

"Люди повинні взяти на себе відповідальність і вирішити, що якщо вони збираються залишитися в Ірландії, то їм доведеться або знайти роботу, власне житло, або рухатися далі", – сказала міністр.

Під час перебування у державному житлі біженці отримають підтримку у пошуку роботи та приватного житла – на ринку оренди або через схему застави будинків Червоного Хреста.

Згідно з новими планами, новоприбулі українці мають залишатися у встановлених центрах розміщення. Перші з них мають бути розташовані в Страдбаллі в графстві Ліїш та Балліогані в Дубліні.

Коли українські біженці залишать державний заклад, вони зможуть претендувати на вищі рівні соціального забезпечення, якщо відповідатимуть вимогам.

Наразі Ірландія надах прихисток понад 110 тисячам людей із України. У державному житлі проживають приблизно 75 тисяч українських біженців. Ще 25 тисяч українців живуть у будинках ірландців.

Нагадаємо, ми писали, що скорочені виплати для українських біженців у Ірландії будуть запроваджені на початку лютого. Але стосуватимуться вони лише періоду проживання у житлі від держави.

Також ми розповідали, скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям. З початку війни на виплати українцям пішло понад 750 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландіявиплати