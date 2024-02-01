В Ирландии могут сократить выплаты для всех украинцев: детали

Выступая в Палате представителей Ирландии, Хизер Хамфрис сказала, что в будущем может быть принято решение снизить социальные выплаты всем украинским беженцам.

Согласно новому закону, за который проголосовали в нижней палате парламента, еженедельные выплаты новоприбывшим украинским беженцам снизят с 220 евро до 38,80 евро. Правительство также введет 90-дневный лимит для украинских беженцев в государственных помещениях. Но у них останется право на полную выплату пособий на детей.

"Люди должны взять на себя ответственность и решить, что если они собираются остаться в Ирландии, то им придется или найти работу, собственное жилье, или двигаться дальше", – сказала министр.

Во время пребывания в государственном жилье беженцы получат поддержку в поиске работы и частного жилья – на рынке аренды или через схему залога домов Красного Креста.

Согласно новым планам новоприбывшие украинцы должны оставаться в установленных центрах размещения. Первые из них должны быть расположены в Страдбалле в графстве Лииш и Баллиогане в Дублине.

Когда украинские беженцы покинут государственное учреждение, они смогут претендовать на более высокие уровни социального обеспечения, если будут отвечать требованиям.

В настоящее время Ирландия предоставила убежище более 110 тысячам человек из Украины. В государственном жилье проживают около 75 тысяч украинских беженцев. Еще 25 тысяч украинцев живут в домах ирландцев.