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В Ирландии могут сократить выплаты для всех украинцев: детали

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Ирландии может сократить социальные выплаты для всех проживающих в государственном жилье украинцев независимо от даты прибытия. Об этом заявила министр социальной защиты населения Хизер Хамфрис.

В феврале вступают в силу новые правила о сокращении выплат только для новоприбывших беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Выступая в Палате представителей Ирландии, Хизер Хамфрис сказала, что в будущем может быть принято решение снизить социальные выплаты всем украинским беженцам.

Согласно новому закону, за который проголосовали в нижней палате парламента, еженедельные выплаты новоприбывшим украинским беженцам снизят с 220 евро до 38,80 евро. Правительство также введет 90-дневный лимит для украинских беженцев в государственных помещениях. Но у них останется право на полную выплату пособий на детей.

"Люди должны взять на себя ответственность и решить, что если они собираются остаться в Ирландии, то им придется или найти работу, собственное жилье, или двигаться дальше", – сказала министр.

Во время пребывания в государственном жилье беженцы получат поддержку в поиске работы и частного жилья – на рынке аренды или через схему залога домов Красного Креста.

Согласно новым планам новоприбывшие украинцы должны оставаться в установленных центрах размещения. Первые из них должны быть расположены в Страдбалле в графстве Лииш и Баллиогане в Дублине.

Когда украинские беженцы покинут государственное учреждение, они смогут претендовать на более высокие уровни социального обеспечения, если будут отвечать требованиям.

В настоящее время Ирландия предоставила убежище более 110 тысячам человек из Украины. В государственном жилье проживают около 75 тысяч украинских беженцев. Еще 25 тысяч украинцев живут в домах ирландцев.

Напомним, мы писали, что сокращенные выплаты для украинских беженцев в Ирландии будут введены в начале февраля. Но они будут касаться только периода проживания в жилье от государства.

Также мы рассказывали, сколько денег Ирландия выплатила украинским беженцам. С начала войны на выплаты украинцам ушло более 750 млн евро.

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