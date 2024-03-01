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В Ірландії будують новий центр для розміщення тисячі українців: деталі

Фото: Новий центр для українців у Кілдері (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії будують новий центр для розміщення українських біженців. Локацію Ньюхолл на 985 місць у графстві Кілдер планують відкрити у березні.

Які умови готують для новоприбулих, РБК-Україна розповідає з посиланням на kildarenow.com.

В Ірландії готується до відкриття новий центр тимчасового розміщення українських біженців. Локація розташована у сільській місцевості у графстві Кілдер між містами Нейс і Ньюбридж. Об'єкт готовий на 90% і має бути зданий в експлуатацію у березні.

За даними Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, інтеграційний центр Newhall надаватиме розміщення максимум 985 людям. Договір на центр діє рік. Уряд каже, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло. 

У закладі буде 387 спальних кабін з окремими санвузлами для розміщення сімей на 2-6 осіб. Також буде облаштована їдальня з підігрівом, яка працюватиме в шаховому порядку. Зазначається, що страви та все необхідне для приготування чаю та кави будуть надані з урахуванням культурних і релігійних особливостей, а також з урахуванням графіку обідів для студентів і працівників. 

У центрі будуть окремі зони відпочинку для дорослих і дітей. Надворі втановлять столики і облаштують ігрові зони для дітей. У центрі розташують спільну пральню.

За роботою закладу стежитиме команда менеджерів, персонал служби харчування та прибиральників. Також співробітники служби безпеки будуть на місці цілодобово.

Днями кілька десятків протестувальників перекривали техніці в'їзд на будівельний майданчик. 29 лютого суд заборонив перешкоджати роботі локації.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців. Місцева влада має забезпечити додаткові 150 об'єктів нерухомості.

Також ми розповідали, що уряд Ірландії може скоротити соціальні виплати для всіх українців, які проживають у державному житлі, незалежно від дати прибуття. Поки що скорочення стосуватимуться новоприбулих.

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