В Ірландії будують новий центр для розміщення тисячі українців: деталі

В Ірландії готується до відкриття новий центр тимчасового розміщення українських біженців. Локація розташована у сільській місцевості у графстві Кілдер між містами Нейс і Ньюбридж. Об'єкт готовий на 90% і має бути зданий в експлуатацію у березні.

За даними Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, інтеграційний центр Newhall надаватиме розміщення максимум 985 людям. Договір на центр діє рік. Уряд каже, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

У закладі буде 387 спальних кабін з окремими санвузлами для розміщення сімей на 2-6 осіб. Також буде облаштована їдальня з підігрівом, яка працюватиме в шаховому порядку. Зазначається, що страви та все необхідне для приготування чаю та кави будуть надані з урахуванням культурних і релігійних особливостей, а також з урахуванням графіку обідів для студентів і працівників.

У центрі будуть окремі зони відпочинку для дорослих і дітей. Надворі втановлять столики і облаштують ігрові зони для дітей. У центрі розташують спільну пральню.

За роботою закладу стежитиме команда менеджерів, персонал служби харчування та прибиральників. Також співробітники служби безпеки будуть на місці цілодобово.

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