Ірландія заявила про активність російських шпигунів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів

Ірландські спецслужби підозрюють, що Росія веде активну роботу в країні та біля її берегів. Про це повідомляє DW, посилаючись на видання Sunday Times.

Як зазначається, метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів, що лежать на дні океану і з'єднуючих Європу з Америкою. Саме Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечує інтернет-трафік між континентами.

За даними SundayTimes, російські агенти можуть перевіряти їх на наявність слабких місць для можливих майбутніх диверсій.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила військовослужбовця однієї з бойових бригад Збройних сил України, який займався шпигунською діяльністю на користь Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна писало, що ФСБ Росії завербувало трьох жителів Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Російські спецслужби намагалися отримати актуальні відомості про місця розташування, дислокованих в Сумській області військових частин.