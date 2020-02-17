ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ірландія заявила про активність російських шпигунів

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 08:47
Ірландія заявила про активність російських шпигунів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів

Ірландські спецслужби підозрюють, що Росія веде активну роботу в країні та біля її берегів. Про це повідомляє DW, посилаючись на видання Sunday Times.

Як зазначається, метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів, що лежать на дні океану і з'єднуючих Європу з Америкою. Саме Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечує інтернет-трафік між континентами.

За даними SundayTimes, російські агенти можуть перевіряти їх на наявність слабких місць для можливих майбутніх диверсій.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила військовослужбовця однієї з бойових бригад Збройних сил України, який займався шпигунською діяльністю на користь Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна писало, що ФСБ Росії завербувало трьох жителів Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Російські спецслужби намагалися отримати актуальні відомості про місця розташування, дислокованих в Сумській області військових частин.

"Суд" у Криму заарештував українських рибалок У Росії відповіли на заяву США по "Північному потоку-2"
Новини України ИрландияшпионРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся