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Ирландия выдворила российского дипломата

НовостиПолитика    27.03.2018 - 16:25
Фото: посольство РФ в Ирландии (maps.google.com)
Фото: посольство РФ в Ирландии (maps.google.com)

Российскому послу в Дублине сообщили, что один дипломат из посольства должен покинуть Ирландию

Правительство Ирландии приняло решение о выдворении дипломата Российской Федерации (РФ) в знак солидарности с другими странами мира из-за химической атаки в Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает Washington Times.

Министр иностранных дел Саймон Ковни заявил во вторник, 27 марта, что отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было "шокирующим и отвратительным" применением химического оружия.

Ковни также добавил, что российскому послу в Дублине сообщили, что один дипломат из посольства должен покинуть Ирландию.

Напомним, в связи с делом Сергея Скрипаля уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Словакия не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. 

Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется) Российские дипломаты, которых высылает Украина, работают на спецслужбы РФ, - МИД
Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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