Ирландия выдворила российского дипломата

Российскому послу в Дублине сообщили, что один дипломат из посольства должен покинуть Ирландию

Правительство Ирландии приняло решение о выдворении дипломата Российской Федерации (РФ) в знак солидарности с другими странами мира из-за химической атаки в Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает Washington Times.

Министр иностранных дел Саймон Ковни заявил во вторник, 27 марта, что отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было "шокирующим и отвратительным" применением химического оружия.

Ковни также добавил, что российскому послу в Дублине сообщили, что один дипломат из посольства должен покинуть Ирландию.

Напомним, в связи с делом Сергея Скрипаля уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Словакия не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.