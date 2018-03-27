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Ірландія вислала російського дипломата

НовиниПолітика    27.03.2018 - 16:25
Фото: посольство РФ в Ірландії (maps.google.com)
Фото: посольство РФ в Ірландії (maps.google.com)

Російському послу в Дубліні повідомили, що один дипломат із посольства повинен покинути Ірландію

Уряд Ірландії прийняв рішення про видворення дипломата Російської Федерації (РФ) в знак солідарності з іншими країнами світу через хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія). Про це повідомляє Washington Times.

Міністр закордонних справ Саймон Ковні заявив у вівторок, 27 березня, що отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії було "шокуючим і огидним" застосуванням хімічної зброї.

Ковні також додав, що російському послу в Дубліні повідомили, що один дипломат із посольства повинен покинути Ірландію.

Нагадаємо, у зв'язку зі справою Сергія Скрипаля вже 24 країни заявили про намір вислати 139 російських дипломатів.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не буде висилати російських дипломатів із-за справи Скрипаля.

Справа Скрипаля: російських дипломатів висилають з ряду країн (оновлюється) Російські дипломати, яких висилає Україна, працюють на спецслужби РФ, - МЗС
Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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