Ірландія вислала російського дипломата

Російському послу в Дубліні повідомили, що один дипломат із посольства повинен покинути Ірландію

Уряд Ірландії прийняв рішення про видворення дипломата Російської Федерації (РФ) в знак солідарності з іншими країнами світу через хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія). Про це повідомляє Washington Times.

Міністр закордонних справ Саймон Ковні заявив у вівторок, 27 березня, що отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії було "шокуючим і огидним" застосуванням хімічної зброї.

Ковні також додав, що російському послу в Дубліні повідомили, що один дипломат із посольства повинен покинути Ірландію.

Нагадаємо, у зв'язку зі справою Сергія Скрипаля вже 24 країни заявили про намір вислати 139 російських дипломатів.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не буде висилати російських дипломатів із-за справи Скрипаля.