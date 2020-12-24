Ирландия вводит жесткие правила для приезжих из Британии

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Накануне власти Ирландии ввели новые более жесткие правила для приезжих из Великобритании. Они внедрены для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, уже распространенного в некоторых частях Англии.

Об этом сообщает Politico.

По новым правилам, люди, которые прибывают из Британии после 8 декабря, должны изолироваться на 14 дней. Правила распространяются на всех посетителей из Британии, включая ирландских граждан, которые обычно живут и работают в Англии, Шотландии или Уэльсе.

Главный санитарный врач Колм Генри сказал, что от всех прибывших с 11 декабря ожидают, что свой рождественский ужин они проведут в собственной комнате, а не за обеденным столом с родственниками. Такой же запрет на участие в праздновании Нового года будет распространяться на всех, кто прибывает из Британии после 17 декабря.

Напомним, Франция с 23 февраля снимает ограничения на въезд в страну из Великобритании, введенный ранее через новый штамм коронавируса. При этом разрешенный въезд некоторым группам лиц, а также обязательным остается отрицательный тест на COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное собрание из-за нового COVID-19.