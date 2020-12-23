ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Франция возобновила транспортное сообщение с Великобританией, но с условиями

Франция, Среда 23 декабря 2020 09:32
Франция возобновила транспортное сообщение с Великобританией, но с условиями
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Франция с 23 декабря снимает ограничения запрет на въезд в страну из Великобритании, введенный ранее из-за нового штамма коронавируса. При этом въезд разрешен некоторым группам лиц, а также обязательным остается отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Франция возобновила все виды сообщения с Британией - железнодорожное, воздушное и морское. Въезд разрешен французам, британцам, проживающим во Франции, а также перевозчикам. При себе они должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Отмечается, что для проведения экспресс-тестирования водителей грузовиков, которые на двое суток застряли на границе, будут привлекать военных.

Напомним, в воскресенье, 20 декабря, Франция приняла решение об остановке транспортного сообщения с Британией на двое суток. Такое решение было принято, чтобы сократить риск распространения нового штамма коронавируса, который ранее был выявлен на территории Великобритании.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное собрание из-за нового COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ФранцияВеликобританияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь