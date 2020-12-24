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Ірландія вводить жорсткі правила для приїжджих з Британії

Четвер 24 грудня 2020 11:40
Ірландія вводить жорсткі правила для приїжджих з Британії
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Напередодні влада Ірландії ввела нові більш жорсткі правила для приїжджих з Великобританії. Вони впроваджені для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу, вже поширеного в деяких частинах Англії.

Про це повідомляє Politico.

За новими правилами, люди які прибувають з Британії після 8 грудня, повинні ізолюватися на 14 днів. Правила поширюються на всіх відвідувачів з Британії, включаючи ірландських громадян, які зазвичай живуть і працюють в Англії, Шотландії або Уельсі.

Головний санітарний лікар Колм Генрі сказав, що від усіх прибулих з 11 грудня очікують, що свою різдвяну вечерю вони проведуть у власній кімнаті, а не за обіднім столом з родичами. Така ж заборона на участь у святкуванні Нового року буде поширюватися на всіх, хто прибуває з Британії після 17 грудня.

Нагадаємо, Франція з 23 грудня знімає обмеження на в'їзд в країну з Великобританії, введений раніше через новий штам коронавірусу. При цьому дозволений в'їзд деяким групам осіб, а також обов'язковим залишається негативний тест на COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе екстрене зібрання через новий COVID-19.

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