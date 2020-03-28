Ирландия ужесточила карантинные меры

Ирландское правительство объявило об ужесточении карантинных ограничений, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

С сегодняшнего дня значительно ограничены социальные контакты в стране. В частности, в ближайшие две недели жителям разрешается выходить на улицу в исключительных случаях, таких как поход в магазин за продуктами или в аптеку.

Также ирландцам разрешили заниматься физическими упражнениями на улице, но только в пределах 2 км от дома. Запрещены все публичные или частные собрания, равно как и посещения больниц и тюрем, за некоторыми особо важными исключениями.

Помимо запретов, правительство Ирландии также предоставило льготы для ведения сельского хозяйства. Также разрешаются поездки на работу, которую невозможно выполнить из дома, уход за пожилыми или уязвимыми людьми, сбор лекарств.

В Ирландии зафиксирован 2121 случай заражения коронавирусом и 22 смерти от инфекции. 5 человек излечились от вируса.

Напомним, первую смерть от коронавируса в Северной Ирландии зафиксировали 19 марта.

Как сообщало РБК-Украина, вирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Всего в Соединенном Королевстве известно о более 15 тыс. заражений COVID-19. От вируса скончался 761 человек.