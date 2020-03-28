Ірландія посилила карантинні заходи

Ірландський уряд оголосив про посилення карантинних обмежень, щоб спробувати уповільнити поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

З сьогоднішнього дня значно обмежені соціальні контакти в країні. Зокрема, в найближчі два тижні мешканцям дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках, таких як похід у магазин за продуктами чи в аптеку.

Також ірландцям дозволили займатися фізичними вправами на вулиці, але тільки в межах 2 км від дому. Заборонені всі публічні або приватні зібрання, так само як і відвідання лікарень і в'язниць, за деякими винятками.

Крім заборон, уряд Ірландії також надав пільги для ведення сільського господарства. Також дозволяються поїздки на роботу, яку неможливо виконати з дому, догляд за літніми або вразливими людьми, збір ліків.

В Ірландії зафіксований 2121 випадок зараження коронавірусом і 22 смерті від інфекції. 5 осіб вилікувалися від вірусу.

Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу в Північній Ірландії зафіксували 19 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Всього у Сполученому Королівстві відомо про понад 15 тис. заражень COVID-19. Від вірусу померла 761 особа.