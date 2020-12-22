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Ирландия ужесточает карантин на Рождество

Автор: РБК-Украина

Правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.

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Об этом сообщает Sky News.

Согласно новым ограничениями, рестораны и гастрономические пабы будут закрыты. При этом несущественные магазины могут оставаться открытыми, как и тренажерные залы, развлекательные центры и бассейны.

Поездки в страну и из нее будут запрещены после 26 декабря.

Правила празднования Рождества остаются неизменными и предусматривают разрешение на собрание в одном помещении членам трех домохозяйств до 26 декабря.

Напомним, Ирландия стала одной из первых европейских стран, которая повторно ввела жесткие ограничения, и с 21 октября правительство закрыло все второстепенные розничные магазины и ограничило работу пабов и ресторанов заказами на вынос.

Кроме того, с 4 декабря в Ирландии ослабили карантинные ограничения.

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